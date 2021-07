VIDÉO - Covid-19 : avez-vous déjà entendu le virus... chanter ?

De la légèreté en pleine pandémie. Vous connaissez certainement les images de synthèse du virus diffusées partout depuis plus d'un an et demi, mais vous ne l'avez sans doute jamais entendu… chanter. Le Dr Gilbert Deray, médecin à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière (Paris), a présenté sur LCI le chant du Covid. Pour parvenir à cette réalisation insolite et inattendue, des scientifiques ont analysé la structure du SARS-CoV-2, et notamment les spicules qui permettent au virus de s'accrocher sur l'organisme d'une personne contaminée.