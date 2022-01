VIDÉO - Bruno Lina sur la 4e dose : "Il faut qu'on change la composition du vaccin"

INTERVIEW - Interrogé sur la nécessité d'en passer ou non par une quatrième injection, le virologue a notamment estimé ce mercredi sur LCI que pour une performance optimale il faudra le cas échéant probablement "qu'on change la composition" du vaccin.

"Il y a beaucoup d'incertitudes" s'agissant de la nécessité d'une quatrième dose de vaccin anti-Covid, à terme, a reconnu ce mercredi Bruno Lina, virologue et membre du Conseil scientifique sur LCI. "Si on veut vraiment une quatrième dose performante il est probable qu'il faut qu'on change le virus qui est dans le vaccin", a-t-il notamment expliqué.

"Ce que l'on sait de la vaccination avec les coronavirus, c'est que si on veut vraiment augmenter la capacité du vaccin à protéger contre le variant il faut qu'on change la composition du vaccin et qu'on mette, par exemple, Omicron ou un des autres qui émergerait après", a détaillé le professeur de virologie au CHU de Lyon.

"Pour les populations vulnérables, il faut y réfléchir"

Alors que les autorités scientifiques françaises sont en train d'étudier l'hypothèse d'une quatrième dose de vaccin anti-Covid pour les personnes âgées, ce dernier a concédé que "pour les populations vulnérables a priori, c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, en sachant qu'il est difficile de définir qui sont les populations vulnérables". Le virologue a notamment rappelé au sujet d'Israël qui a déjà entamé sa campagne, que le pays "a fait ses troisièmes doses il y a bien plus longtemps que nous" et que, par conséquent, "on n'en est pas encore à ce niveau de réflexion".

"Cette quatrième dose apporte beaucoup de débats dans le monde international certains pays ont décidé de le faire d'autres de ne pas le faire", a-t-il rappelé avant de s'attarder sur la position de la France. À savoir : "Pour l'instant, c'est de dire assurons-nous vraiment qu'on va vers un schéma vaccinal complet avec l'ensemble des trois doses avant d'imaginer de voir s'il est nécessaire de faire une quatrième". Et d'insister : "Allons au bout de la logique de vaccination avec le rappel, on verra lorsqu'il faudra faire éventuellement la quatrième dose quelle sera alors la situation épidémique et si on n'est pas plutôt dans un moment où il ne faut pas qu'on change la composition vaccinale."

Pour conclure, le Pr Lina a souhaité se projeter encore plus loin. "Sur la durée, ce virus, on va le garder probablement des dizaines d'années mais il ne va pas se comporter de la même façon au fil du temps donc à un moment peut-être qu'il faudra faire des rappels et puis ce que j'espère c'est que dans quelques années ce virus deviendra un virus banal pour lequel il n'y aura plus besoin de vaccination du tout."

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.