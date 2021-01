Covid-19 : en Europe, quels pays ont opté pour un reconfinement strict ou partiel ?

Le Danemark a ainsi demandé à sa population d'éviter les contacts sociaux pour préserver son système de santé face à la multiplication des cas. Les rassemblements sont passés de dix à cinq personnes maximum. Ce durcissement devait être levé le 17 janvier, mais selon la cheffe du gouvernement Mette Frederiksen, il risque d'être prolongé. "Restez le plus possible à la maison, évitez de rencontrer des personnes en dehors de votre foyer, de vos proches", a-t-elle alerté.

L'Allemagne, qui a décrété la fermeture des commerces non-essentiels, voit ainsi l'un des plus grands centres commerciaux de sa capitale déserté. Seuls dix magasins sont restés ouverts sur quelque trois cents qui le sont habituellement. Les restaurateurs pratiquant la vente à emporter ne bénéficient plus des va-et-vient des clients. "D'habitude, nous sommes cinq ou six employés, là il n'y en a plus qu'un. Il n'y a pas beaucoup de clients, six ou sept par jour", déplore l'un d'eux auprès de TF1 dans le reportage en tête de cet article. Ces restrictions ne doivent pas prendre fin avant le 31 janvier 2021, de même qu'en Lituanie.

L'Angleterre, berceau de la variante plus contagieuse du Covid-19, voit ses hôpitaux au bord de la saturation. Le pays a reconfiné sa population en urgence la semaine dernière. Les cours à distance ont été instaurés pour les enfants, à l'image de leurs parents en télétravail si leur profession le permet. Les Anglais ont l'autorisation de sortir de chez eux pour des achats essentiels et quelques exercices physiques uniquement. Un durcissement qui devrait durer jusqu'à mars prochain au moins. Et qui pèse sur le moral de beaucoup. "Regardez le monde qu'il y a aujourd'hui. Je pense que les gens en ont marre de se confiner, de devoir rester en quatre murs", confie une Anglaise se promenant dans un parc pris d'assaut, face aux caméras de TF1.