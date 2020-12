Covid-19 : ce jeune médecin marseillais est devenu le spécialiste du démontage des fake news

RÉSEAUX SOCIAUX - Les fausses informations sur la pandémie de Covid-19 sont nombreuses sur Internet. Amine, jeune médecin à Marseille, tente de rétablir la vérité en publiant des vidéos sur son quotidien à l'hôpital de la Timone.

Jeune médecin marseillais, il a fait de la lutte contre les fausses informations sur le Covid-19 son cheval de bataille. Amine publie des vidéos sur son compte Instagram "Et ça se dit médecin" pour tenter de rétablir la vérité auprès d'un public sceptique.

Exemple de rumeur : les certificats de décès des patients seraient trafiqués par les professionnels de la santé afin de gonfler le nombre de morts liées au Covid-19. "C'est impossible", rétorque le jeune homme qui se filme avec son smartphone pour réaliser une vidéo à destination de ses abonnés, sous l'œil des caméras de TF1. "En dessous, vous avez les informations médicales qui sont strictement confidentielles dans lesquelles sont inscrites les causes du décès, souligne-t-il en pointant du doigt l'un de ces documents. Cette partie-là, la famille n'y a pas accès. On ne peut pas marquer n'importe quoi sur un certificat de décès. Cela engage la responsabilité du médecin et on ne peut pas dire qu'une personne est morte de la Covid si elle est morte d'autres choses, insiste-t-il. Un travail utile pour ses abonnés : "En montrant ça, je leur montre quelque chose auquel ils n'ont pas accès pour qu'ils puissent comprendre, s'approprier les informations et en faire bon usage."

Une vidéo publiée par Amine, jeune médecin à la Timone à Marseille, sur compte Instagram "Et ça se dit médecin". − Amine

Dans d'autres vidéos publiées sur son compte Instagram aux plus de 74.000 abonnés, le jeune homme prouve que le masque n'empêche pas de respirer ou encore que le virus n'est pas moins dangereux quand on prend de la vitamine D. Afin de diffuser son message au plus grand nombre, Amine est également présent sur Twitter avec presque 25.000 abonnées, et vient de lancer sa chaîne YouTube.

Les rumeurs s'invitent au sein même de l'hôpital : le personnel soignant remarque une défiance grandissante de la part des patients. "Quand ils croient certaines de ces fausses informations, que le masque est inutile, que cela empêche de respirer ou que les chiffres de la Covid sont gonflés, en fait c'est tout ce pour quoi j'ai travaillé et tout ce pourquoi je me dévoue qui est inutile", déplore Amine. Aussi, des milliers de soignants soutiennent son combat, à commencer par ses collègues marseillais. "Je pense qu'il y a une réelle utilité dans ce qu'il fait. Si cela peut toucher cinq ou six personnes, ce sera toujours cinq ou six personnes avec un effet boule de neige", estime Megan Slimani, également infirmière à l'hôpital de la Timone.

En plus de jouer la carte de la transparence à travers ses vidéos, Amine joue celle de l'accessibilité. Parmi ses dizaines de milliers d'abonnés, un tiers sont extérieurs au monde de la médecine et ont de nombreuses questions à lui poser. Un lien qu'il aime entretenir en prenant le temps de répondre. "Je reçois entre 200 et 300 messages par jour, je suis accessible. C'est ça que j'aime bien sur Instagram, c'est qu'on est face aux gens", se réjouit le médecin.

"Moi je veux bien croire tout ce que va dire le ministre de la Santé et je l'écouterai, il n'y a pas de souci, mais je vais plus croire Amine qui est au centre du problème et qui nous fait vivre tous les jours ce qu'il est en train de vivre", conclut Sandra, abonnée du compte "Et ça se dit médecin".