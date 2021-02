Covid-19 : ce qu’il faut retenir de la conférence de presse d'Olivier Véran

Des mesures plus restrictives ne sont pas pour autant exclues si la situation se dégrade. Mais le reconfinement national n'est plus la piste privilégiée par le Conseil scientifique. Ce jeudi après-midi, son président Jean-François Delfraissy et quatre autres membres signent cet article dans la revue The Lancet. "Les gouvernements doivent prendre des mesures beaucoup plus ciblées envers les différentes générations. Le confinement général ne doit être utilisé qu'en ultime recours. En clair, prendre à l'avenir des mesures strictes pour les personnes les plus fragiles uniquement. Un scénario écarté ce soir par le ministre de la Santé.