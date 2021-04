Covid-19 : ce que l’on sait du variant indien

Le variant indien pourrait toucher des malades plus jeunes, selon un chercheur français basé à New Delhi. "Les médecins indiens repèrent des symptômes relativement différents, c'est-à-dire beaucoup plus de maux de tête, des problèmes gastriques (...) Pour l'instant, on n'est pas en mesure de dire si ce variant va amener à plus de cas graves dans la population", a déclaré Olivier Telle, géographe de la santé, chercheur au CNRS.