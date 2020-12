Covid-19 : ce que l'on sait sur le virus mutant

D'abord, il faut rappeler qu'un virus qui mute, c'est quelque chose de normal et fréquent. Cela n'a rien de surprenant car c'est un peu une façon pour le virus de se défendre contre les anticorps qu'on a produits. Depuis hier, on parle beaucoup de cette nouvelle souche de coronavirus. Cette dernière est en fait apparue dans le Sud-Est de l'Angleterre mi-septembre et elle est tant redoutée parce qu'elle aurait causé 62% des contaminations à Londres et 43% dans le Sud-Est. Ainsi, on a pu comprendre que cette nouvelle souche de Covid se transmet très rapidement. Le ministre de la Santé britannique parle même d'une nouvelle variante hors de contrôle et d'ailleurs selon les chercheurs, elle serait jusqu'à 70% plus contagieuse. Quid de sa dangerosité ?