Covid-19 : ce que les tests salivaires vont changer

La Haute autorité de santé a rendu un avis favorable sur l'utilisation des tests salivaires. Ils pourraient être une solution pour désengorger les laboratoires. Plus simples mais aussi plus rapides, ils permettent de tester facilement les personnes âgées notamment et les enfants, aux seules conditions que ces patients présentent des symptômes depuis moins d'une semaine. Il faut en revanche compter 48 heures en moyenne pour obtenir les résultats. D'autres tests beaucoup plus rapides, qui seraient très utiles dans les aéroports ou à l'entrée des stades, sont encore en cours de validation.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/09/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.