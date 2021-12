VIDÉO - "Je cède à la pression générale" : ces réfractaires au vaccin qui se résignent à l'injection

De plus en plus de récalcitrants à la vaccination sautent le pas. Ce jeudi 30 décembre, 18.780 personnes ont ainsi pris rendez-vous pour une primo-injection selon les données de Doctolib. C’est en moyenne 14.099 sur une durée de sept jours.

Rencontré par TF1 dans un centre de vaccination de Metz (Moselle), Jean-Marc, 71 ans, a repoussé la piqûre jusqu’au dernier moment. Il dit ne pas avoir confiance en ce vaccin. Mais les tensions avec sa famille et l’instauration prochaine d’un pass vaccinal ont décidé cet ancien professeur de biologie. "Je cède à la pression générale, c’est tout. C’est contraint et forcé, c’est ce que j’appellerais une extorsion. Si je ne fais pas ça, eh bien il y aura des conséquences", témoigne-t-il dans le reportage du 20H en tête de cet article.

Des réfractaires s'estimant contraints à la vaccination, les médecins de ce centre en rencontrent de plus en plus depuis quelques jours. Comme Andie, 25 ans, qui travaille au Luxembourg. Dès le 15 janvier, le pass sanitaire sera obligatoire dans les entreprises du pays. "Si je ne me fais pas vacciner, je ne peux plus aller travailler. Si je ne travaille plus, je ne paye pas mes loyers, je ne paye pas mes factures", déclare-t-elle.