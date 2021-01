Ces lourdeurs et paperasseries qui freinent la campagne de vaccination

Les vaccins vont ensuite être concoctés minutieusement à la main par les médecins, avant que d'autres membres du personnel de l'établissement de santé ne se confrontent à une paperasse lourde. Chaque patient doit en effet remplir un formulaire à la main, puis les données sont enregistrées numériquement sur plusieurs bases de données. "C'est la médecine du travail, la sécurité sociale et l'établissement (de santé, ndlr). Cela fait beaucoup d'éléments à recopier. Il faut être attentif et ne pas faire d'erreurs", explique une salariée en tapotant sur son clavier d'ordinateur.

S'ensuit la phase de vaccination, qui ne se fait pas sans stress pour les soignants. "On a l'esprit toujours un peu torturé. On veut toujours bien faire. Et parfois, en voulant bien faire, on oublie des considérations un peu pragmatiques", confie Edouard Devaud, le directeur médical de crise du centre hospitalier René Dubois Pontoise. D'autant qu'il est difficile de s'y retrouver tant les consignes changent d'un jour à l'autre. Le corps médical de plus de 50 ans a finalement été autorisé à se faire vacciner de manière prioritaire un mois avant la date initialement prévue. En quelques jours, les recommandations ont changé trois fois. De quoi semer la zizanie au sein des hôpitaux français qui peinent à s'organiser.