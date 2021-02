Covid-19 : Chambourcy surveille de près la circulation du virus

Ce dimanche à Chambourcy (Yvelines), ce sont surtout les familles qui sont venues dans le gymnase pour se faire dépister. Elles ont été prévenues par la mairie ainsi que les chefs d'établissements scolaires fermés. Dans cette commune, les premiers cas du variant sud-africain ont été détecté le 12 février, d'abord à l'école maternelle puis dans l'école élémentaire voisine. On a compté douze cas en tout dont trois enseignants, deux agents d'encadrement et sept enfants.

C'est l'Agence Régionale de Santé qui supervise la campagne de test. En effet, quinze agents formés de l'AP-HP ont pour mission de prélever des échantillons. Les résultats obtenus en 24 heures permettront de savoir comment le virus se propage. Notamment, de découvrir si le virus circule uniquement en milieu scolaire ou s'il est diffus plus largement dans la population. Dans ce cas, il est possible que des mesures supplémentaires soient prises. Par exemple, tester à plus grande échelle ou prolonger la fermeture des établissements scolaires. Les parents d'élèves se préparent à toutes les éventualités. Une nouvelle campagne de dépistage est prévue le 8 mars, jour de la rentrée. Pour cela, 600 tests salivaires ont d'ores et déjà été commandés par la mairie spécialement pour les élèves.