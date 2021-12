VIDÉO - Chewing-gum anti-Covid : une piste sérieuse ?

Pour cela, les chercheurs ont développé une protéine de synthèse appelée ACE2-CTB. Elle trouve son origine dans les feuilles de plantes transgéniques et elle pourrait piéger le virus salivaire, réduire sa réplication et donc sa transmission. Il y a des éléments prometteurs : non seulement le fait que la protéine piège soit incorporée dans le chewing-gum va permettre une action plus durable mais aussi elle devrait fonctionner sur tous les variants que l'on connaît actuellement.