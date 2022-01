VIDÉO - Isolement, masque, télétravail… tout ce qui change dès lundi

RESTRICTIONS SANITAIRES - C’est la rentrée pour les Français ce 3 janvier. Télétravail, jauges, masque… voici ce qui change dès demain dans le pays comme l’a annoncé Jean-Castex lundi dernier.

Port du masque à partir de 6 ans, télétravail, gardes d'enfants, restauration... Une série de nouvelles mesures sanitaires entrent en vigueur à partir de lundi.

Dès demain, donc, le travail reprend, mais certains d’entre vous resteront certainement à la maison. Le télétravail devient obligatoire au moins trois jours par semaine. Il est même conseillé aux salariés qui le peuvent d’aller jusqu’à quatre jours. Une sanction financière pourra même être appliquée pour les entreprises qui ne respectent pas la mesure. "Moi, je fais déjà du télétravail deux jours par semaine, donc là trois jours, ça ne va pas changer grand-chose. Je pense que c’est plutôt une bonne mesure", affirme un jeune homme dans le reportage du 13 h de TF1 en tête de cet article. "Moi, je suis contre", tempère une femme. "Je trouve que c’est un isolement du salarié tout simplement. Je ne veux pas rester à la maison, car la différence entre la vie professionnelle et la vie personnelle, pour moi, c’est très important", explique-t-elle.

Alimentation dans les lieux publics

Du changement vous attend aussi côté loisirs, pendant au moins trois semaines. Il sera interdit de consommer debout dans les bars et les cafés. Interdiction également de manger au cinéma, au théâtre ou encore dans les transports. "Je préfère être en sécurité et ne pas manger et contaminer des gens qui sont juste à côté de moi", déclare une jeune femme.

Retour des jauges

Les jauges feront aussi leur réapparition dans votre quotidien. Les rassemblements seront limités à 5000 personnes à l’extérieur. Ce ne sera pas plus de 2000 personnes autorisées pour les concerts ou les spectacles à l’intérieur et il faudra rester assis.

Garde d'enfants

Les assistantes maternelles exerçant à leur domicile ou en maison d'assistants maternels pourront, à partir de lundi, "accueillir jusqu'à six enfants simultanément" au lieu de quatre maximums habituellement, selon un décret publié samedi.

Port du masque dès six ans

Le port du masque, lui aussi, évolue. Dès demain, il concernera tous les Français dès l’âge de six ans contre onze jusqu’ici, et ce, jusqu'au 23 janvier inclus. Ils devront le garder à l’extérieur dans les communes où les adultes doivent le mettre mais également au cinéma, dans les magasins ou encore dans les transports. "Je trouve que c’est mieux parce que là, il y a trop de cas et je pense que ça les protège mieux", témoigne une mère de famille. "Ils les ont déjà depuis longtemps à l’école donc c’est toujours un peu compliqué pour eux de rajouter encore cette contrainte supplémentaire", affirme un père.

La rentrée scolaire est, quant à elle, maintenue pour les enfants. Cependant, dès l’apparition d’un cas positif dans une classe, tous les élèves devront faire trois tests en quatre jours pour rester à l'école, a dévoilé Jean-Michel Blanquer au Parisien. Concrètement, dès l'apparition d'un cas positif dans une classe, les élèves cas contacts devront faire un test antigénique ou PCR avant un retour sur présentation d'un résultat négatif. Mais désormais, quand la famille fera le premier test en pharmacie, elle recevra deux autotests gratuits à effectuer à J + 2 et à J + 4. Les parents devront attester par écrit que les tests ont bien été accomplis. De plus, en cas d’absence d’un professeur, ses élèves ne pourront plus être répartis dans d’autres classes. Ce sera par conséquent aux parents de trouver une solution pour les faire garder.

Léa Tintillier | L. Kebdani, F. Maillard

