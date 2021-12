"Si on laisse circuler un variant, il faut prévoir la logistique sur le terrain", affirme Benjamin Rossi

Mieux s'armer pour surmonter la vague. L'infectiologue Benjamin Rossi a déclaré ce mercredi sur LCI que les récentes mesures gouvernementales "ne permettront pas d’empêcher le Covid-19 de se diffuser et de contaminer des personnes", avec un variant Omicron "aussi contagieux". "On va être à 200.000, 250.000, 300.000 cas assez rapidement", ajoute l'infectiologue au centre hospitalier d'Aulnay-sous-Bois. "Automatiquement, il y aura un phénomène de saturation, de plafonnement puis de décroissance. Mais beaucoup de gens, d’ici fin janvier, vont être infectés par Omicron", précise-t-il. "Pour beaucoup, cela fera office de vaccination ou de rappel", selon lui.

Pour autant, le médecin n'est pas un fervent partisan de restrictions plus dures. "Je ne dis pas qu’il faut reconfiner mais si on décide de laisser circuler un variant, qui risque d’avoir un impact sur l’hôpital, il faut que l’on prévoie d’emblée la logistique sur le terrain", souligne-t-il. Or, "ce n’est pas fait". "un an et demi après le début de la pandémie, on se retrouve avec aucun moyen supplémentaire alloué à l’hôpital", fustige l'infectiologue.