Covid-19 : comment contrer le nouveau variant Omicron

Face au nouveau variant Omicron, le gouvernement annonce que toute personne cas contact d'un patient touché devra à nouveau observer une quarantaine. Nous ne sommes pas le seul pays à mettre en place de nouvelles restrictions.

En visite ce matin dans un centre de vaccination parisien, Olivier Véran ne laissait aucune place au doute quant à la présence prochaine du nouveau variant Omicron sur notre sol. Raison pour laquelle la règle est changée. Désormais, toute personne contact d'un cas confirmé ou même possible du variant devra être isolée même si elle est vaccinée. Car faute de l'empêcher de franchir les frontières, il faut le tracer au plus vite et réduire tout au moins la longueur d'avance qu'il a sur nous. Détecter les porteurs et les cas contacts avec des PCR plutôt que des tests antigéniques et ce, pour connaître sa carte d'identité. Un criblage a été réalisé sur la moitié des prélèvements en France pour repérer les suspects et de les envoyer ensuite au séquençage.

“Nous réalisons selon les semaines entre 6 jusqu'à 12 mille séquençages par semaine”, ajoute-t-il. Une technique en pointe aux Pays-Bas grâce à laquelle on sait ce soir que sur les 61 passagers rentrés d'Afrique du Sud et testés positifs au Covid vendredi, 13 le sont au variant Omicron. Des passagers placés ce dimanche en quarantaine dans un hôtel, mais d'abord laissés 12h dans des conditions sanitaires édifiantes décrit ce Français qui est depuis rentré chez lui “On était 300 par salle d'attente. La salle d'attente n’était pas très grande. On a passé la journée ensemble, collés les uns contre les autres. Les gens s'énervaient, enlevaient leurs masques. J'ai vu des gens qui ont été déclarés positifs avec qui j'ai discuté. Des gens qui étaient agités et qui m'ont postillonné dessus".

L'Europe tente ainsi de se barricader. Des voyageurs britanniques de passage en France ont appris la nouvelle procédure pour rentrer chez eux. “À partir de mardi 4h du matin, on devra fournir un test PCR qui nous coûtera sans doute un peu plus cher”. Avec en outre une quarantaine obligatoire en attendant les résultats. L’option la plus radicale reste celle choisie par Israël : la fermeture du pays à tous les visiteurs étrangers pour un délai de 14 jours dès lundi 29 novembre.

TF1 | Reportage S. Pinatel, J. Lacroix-Nahmias, M. Derre, N. Yildiz Bednarick, H. Bonnet, D. Xainte, M.H Astraudo

