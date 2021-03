Covid-19 : comment les cliniques privées épaulent les hôpitaux

Surveiller jour et nuit des patients gravement atteints par la Covid, voilà la toute nouvelle mission des soignantes. L'unité dédiée pour cela a vu le jour il y a deux semaines dans la CME Polyclinique du Parc du groupe Elsan à Saint-Saulve (Nord). Cette mise en place a été faite de façon à désengorger les services de réanimation. A ce jour, plus de 3 200 patients Covid sont hospitalisés dans la région. C'est plus que lors des précédentes vagues. "C'est une étape intermédiaire entre la médecine Covid et la réanimation", a expliqué le docteur Daniel Duverger, médecin anesthésiste réanimateur de la clinique privée.