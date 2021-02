Covid-19 : comment les entreprises se préparent-elles à la vaccination ?

À Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine), dans un centre de médecine du travail auquel sont affiliées 6 500 entreprises, on aménage les locaux en centre de vaccination, mais sans se précipiter. "Pour le moment, on va faire une journée par semaine avec deux vacations. Ça fera un peu moins de 100 personnes par jour. S'il y a besoin d'aller plus loin, on ira plus loin. On va voir combien de personnes veulent s'inscrire", souligne Denys Brunel, président du service aux entreprises pour la santé au travail (SEST).