Covid-19 : comment les hôpitaux réorganisent les services

Les derniers chiffres de l'épidémie viennent d'être publiés. En 24 heures, 8 505 nouveaux cas et 96 morts ont été enregistrés. Pour faire face à l'afflux probable de patients atteints du Covid-19 dans les prochaines semaines, le plan blanc a été réactivé dans plusieurs régions. Ce fut le cas en avril et en mars. Ce dispositif permet de mobiliser immédiatement des moyens humains et matériels. Mais cela suffira-t-il ? Reportage à Gonesse dans le département du Val-d'Oise.



