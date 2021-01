Covid-19 : comment retrouver le goût et l'odorat ?

Perdre le goût et l'odorat s'avère être très handicapant dans la vie quotidienne. La vidéo a été visionnée plusieurs dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux. Celle-ci montre un Américain qui déguste un oignon cru et ne sent rien. Même constat avec du citron et de l'ail. Une absence totale de goût et d'odorat, les premiers symptômes du coronavirus qui concernent deux tiers des malades.