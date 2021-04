Messe de Pâques sans masques, ni distanciation à Paris : le parquet ouvre une enquête

Les images diffusées par le Parisien ont suscité une vive polémique : une messe pascale s'est tenue samedi dans la capitale sans aucun respect des gestes barrières. À l’église Saint-Eugène-Sainte-Cécile (IXe arrondissement de Paris), prêtres et fidèles ont célébré la traditionnelle fête chrétienne sans masque et très proches les uns des autres, notamment lors du don de l'hostie. Les croyants, pour beaucoup visiblement âgés, sont également apparus particulièrement serrés les uns aux autres lors des chants et prières. Sur une autre séquence vidéo, un défilé d'enfants pour une série de baptêmes a aussi choqué nombre de Français.

Le diocèse de Paris n'a, de son côté, pas non plus tardé à réagir, choqué par les conditions de la cérémonie. "Nous sommes stupéfaits devant le non-respect évident des consignes essentielles de distanciation, de port de masque, et nous nous désolidarisons de tout comportement non respectueux d’une situation sanitaire difficile", a ainsi souligné la directrice de la communication du diocèse, Karine Dalle. "Malheureusement, les vidéos sont sans appel. On voit un nombre important de personnes sans masque et sans distanciation sociale. Nous le condamnons sans équivoque", assène-t-elle rappelant que "l'immense majorité des paroisses de Paris respectent heureusement les nombreuses consignes sanitaires, depuis plusieurs mois". "L'archevêque de Paris a demandé aux prêtres d'être irréprochables" en ce qui concerne le respect des consignes sanitaires, conclut-elle.