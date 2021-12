Autotests, masques et aération... les recommandations du Conseil scientifique pour les fêtes de fin d'année

"Le geste le plus utile" pour protéger au mieux les participants à une fête, c'est le dépistage, selon le Conseil scientifique. Inquiets de la propagation du coronavirus lors des fêtes de fin d'année, et soucieux que les rassemblements familiaux ne se transforment pas en "clusters" pour le très transmissible variant Omicron, les experts ont transmis le 8 décembre au gouvernement une liste de mesures de base à adopter, rendue publique aujourd'hui.

Les seize membres du Conseil scientifique associés à cet avis, dont leur président Jean-François Delfraissy, ont d'abord insisté sur le fait que "les Français avaient été très respectueux vis-à-vis des mesures de protection l'an dernier", lors des précédentes fêtes de Noël et du Nouvel An. Ces rencontres familiales, qui mettent en contact jeunes et seniors, actifs et retraités, sont particulièrement redoutées alors que la "cinquième vague" épidémique est toujours en cours , et que le variant Omicron semble se propager à une vitesse inquiétante.

Pour le Conseil scientifique, le maître mot est "dépister" : outre "un schéma vaccinal complet", fortement conseillé aux participants, ce serait "le geste le plus utile". Les experts appellent notamment "les plus jeunes et les plus actifs socialement, à se dépister, soit par un autotest le jour même, soit par un test antigénique, la veille ou le jour-même de l’événement". Rappelant qu'un autotest coûte environ 5 euros, le Conseil suggère même à ceux qui organisent les festivités, de les mettre à disposition des convives.

Les "personnes les plus fragiles" sont également invitées à se protéger à l'aide d'un masque de type FFP2, "dès que cela est possible". L'organisation des fêtes est aussi dans le viseur du Conseil, avec la nécessité d'aérer les lieux où elles se tiennent, "10 minutes par heure au minimum", voire "en permanence si possible". Là aussi, les experts encouragent les organisateurs d'avoir recours à un capteur de CO2 - qui permet de réagir quand l'air est saturé.