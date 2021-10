Covid-19 : faut-il vacciner les enfants âgés de 5 à 11 en France ?

L'autre question à se poser est celle de l'utilité du vaccin chez les plus jeunes. Les cinq millions d'enfants que comptent la France y développent entre 5 et 10 fois moins de formes graves du Covid-19 que les jeunes Américains. L'urgence n'est donc pas la même, mais l'intérêt n'est pas nul pour autant.

"L'objectif de vacciner plus largement, et notamment les enfants, est d'apporter cette immunité de groupe qui, aujourd'hui, semble de plus en plus difficile à atteindre parce qu'on se rend compte qu'il faut probablement vacciner au moins 90% de la population", analyse le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l'hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine).