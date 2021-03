Covid-19 : quels sont les chiffres de l’épidémie avant la prise de parole d’Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron attendait aussi de pouvoir évaluer les effets des mesures mises en place depuis plusieurs semaines. Sont-elles efficaces ? Selon Caroline Bayle, en Île-de-France, qui est la région la plus touchée, il y a un début de stabilisation des contaminations même si cela reste encore très fragile et très contracté. Et dans les hôpitaux, la situation est assez tendue.

Pour se décider, Emmanuel Macron s'appuie sur les dernières données épidémiques, mais sans pouvoir réellement évaluer encore l'effet du confinement hybride mis en place il y a 13 jours dans 16, puis 19, départements, dont ceux de l'Ile-de-France et des Hauts-de-France, et qui concerne un tiers de la population française. Le nombre de malades en réanimation a grimpé à 5.072, au-delà des capacités hospitalières normales et du pic de la deuxième vague de novembre. Et rien qu'en Île-de-France, leur nombre pourrait plus que doubler d'ici mi-avril.