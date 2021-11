Cinquième vague : "Il ne faut pas céder à la panique", appelle l'infectiologue Karine Lacombe

Avec 1200 des 5000 lits de réanimation occupés par des patients Covid, l'infectiologue note bien une "reprise progressive des hospitalisations en réanimation", mais considère que cela n'a "rien d'étonnant". "Quand on a une explosion du nombre de contaminations, mathématiquement et même si on a beaucoup moins d'admissions en réanimation, on a une augmentation", explique-t-elle.

Pour autant, Karine Lacombe rassure en insistant sur le fait que pour le moment, les courbes de contaminations et d'hospitalisations, notamment en soins critiques, sont en "décorrélation", contrairement à certains pays où le taux de vaccination est faible, comme l'Ukraine ou la Russie où seule 19,5% et 35% de la population est complètement vaccinée.

Dans la section Covid de son service de l'hôpital Saint-Antoine, à Paris, Karine Lacombe dit rencontrer trois profils de patients différents. "Il y a les anti-vax, sur lesquels aucun argument n'agit et qui sont opposés à n'importe quel type de traitement qu'on pourrait leur proposer. Il y a aussi les personnes pas vaccinées par négligence ou parce que c'est trop compliqué. Nous avons par exemple beaucoup de personnes âgées que l'on n'est pas allés chercher chez elles et qui n'ont pas forcément saisi l'importance de se faire vacciner. Et puis il y a des personnes en situation de fragilité qui, malgré les deux injections, n'ont pas développé les anticorps qui les auraient protégées", indique-t-elle.

Selon l'infectiologue, avant de contraindre les non-vaccinés à rester confinés, comme cela a été décidé en Autriche, "on a beaucoup plus intérêt à continuer ce travail d'aller vers les plus fragiles, les plus vulnérables et ceux qui ont le moins accès à la vaccination".