La Cnil favorable au pass sanitaire, mais sous conditions

En premier lieu, la Cnil demande des précisions quant aux cas dans lesquels ce pass pourrait être exigé. Le gouvernement a annoncé vouloir l’imposer pour tout rassemblement de plus de 1.000 personnes sans pour autant inscrire ce principe dans la loi. Un flou sur lequel la Cnil souhaite revenir en appelant à "définir de manière précise, dans la loi, les finalités, la nature des lieux, établissements et événements concernés ainsi que le seuil de fréquentation minimal envisagé et les modalités d'évaluation" de ce pass sanitaire, explique-t-elle. Le risque qu’elle souligne est que certains professionnels non concernés par ces conditions puissent décider de leur propre chef de conditionner des accès.