Covid-19 : où, quand, et comment ? Mode d'emploi du pass vaccinal

COVID-19 - Un projet de loi pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal va prochainement être présenté à l'Assemblée Nationale, a annoncé vendredi le Premier ministre Jean Castex. Mode d'emploi de ce nouveau dispositif.

Après le pass sanitaire, place au pass vaccinal. Le Premier ministre Jean Castex l'a annoncé vendredi, un projet de loi va prochainement être présenté pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal et ainsi réserver le droit d'entrée dans certains lieux publics aux seules personnes vaccinées contre le Covid-19, et non plus à celles munies du résultat d'un test négatif. "Il n'est pas admissible que le refus de quelques millions de Français de se faire vacciner, mette en risque la vie de tout un pays", a-t-il justifié. Quels seront les contours de ce nouveau pass ? Voici les quelques éléments glanés par la rédaction de LCI.

Quelle forme prendra-t-il ?

Comme le pass sanitaire, le pass vaccinal se présentera sous forme de QR code, en format numérique ou papier. Il suffira de le scanner pour vérifier sa validité. Ce nouveau QR code sera demandé sur tout le territoire national, c'est-à-dire en métropole, mais aussi dans les Outre-mer.

Dans quels lieux sera-t-il demandé ?

Dans la continuité du pass sanitaire, le nouveau dispositif sera contrôlé par les établissements où il sera appliqué, c'est-à-dire dans les lieux de loisirs et de culture, les cafés, les restaurants (y compris les terrasses), les hôpitaux et les Ehpad. Comme pour le pass sanitaire, les centres commerciaux ne sont pas concernés. Côté transports, pas de changement : les Français devront posséder un pass vaccinal pour effectuer des longs trajets, en avion, en car ou en train, mais il ne sera pas nécessaire dans le cadre des déplacements quotidiens, comme en métro, RER ou encore TER. Dans les stations de sports d'hiver, le pass vaccinal remplacera le pass sanitaire qui est demandé dans les restaurants et pour les remontées mécaniques. À l'étranger, le nouveau QR code du pass vaccinal pourra être scanné par tous les pays de l'Union européenne, mais chaque pays est toujours libre d'appliquer ses propres règles.

Pas de changement non plus dans les écoles, où aucun pass ne sera appliqué. Quant à l'accès aux entreprises, l'exécutif s'interroge sur une application, non pas du pass vaccinal, mais du pass sanitaire (preuve de vaccination ou test négatif) aux employés. Le sujet sera directement abordé par la ministre du Travail lors d'une réunion avec les partenaires sociaux prévue lundi 20 décembre.

Quand entrera-t-il en vigueur ?

Côté calendrier, le gouvernement consultera lundi et mardi les partenaires sociaux et les groupes politiques représentés au Parlement pour discuter du fond du projet de loi. Matignon espère pouvoir le présenter en Conseil des ministres le 5 janvier prochain, puis commencer son examen par les députés le 10 janvier avant un passage devant le Sénat au plus tard la semaine du 17 janvier. L'adoption définitive du projet est attendue pour la fin du mois de janvier ou le début du mois de février.

