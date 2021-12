Un an après la vaccination de Mauricette, retour en chiffres sur la campagne vaccinale française

C’est l’heure des comptes en Europe, où la campagne de vaccination a démarré il y a 12 mois. En France ce lundi, cela fait un an jour pour jour que celle-ci a été lancée avec le souvenir de Mauricette, première vaccinée du pays le 27 décembre 2020 depuis sa maison de retraite de Sevran (Seine-Saint-Denis). Depuis, la campagne a touché un large public par une communication accrue du gouvernement et la mise en place cet été du pass sanitaire (vaccin, test négatif ou rétablissement récent) dans l’ensemble des établissements de loisirs, de sport ou dans les grands événements.

Où en est-on un an après, au creux d’une nouvelle vague de l’épidémie et face au nouveau variant Omicron ? D’après les chiffres du ministère du 26 décembre 2021, 52,7 millions de Français sont primo-vaccinés contre le Covid, ce qui correspond à 78,2% de la population totale. Parmi eux, 51,5 millions de personnes ont eu le nombre de doses nécessaires (une ou deux selon les cas), soit 76,5% de la population. Et alors que les autorités ont ouvert la troisième dose aux plus âgés et aux plus fragiles avant de l’étendre à tous les adultes fin novembre, 22 millions de Français ont aujourd'hui reçu une dose de rappel.

Mais un an après le début de la campagne, la situation sanitaire reste délicate avec plus de 100.000 nouveaux cas décomptés samedi 25 décembre, un bilan quotidien record depuis mars 2020. Misant sur la vaccination des enfants, récemment ouverte aux plus de 5 ans sans obligation, et sur la dose de rappel pour freiner les contaminations, le gouvernement multiplie aussi les appels aux non-vaccinés, qui comptent pour 9% de la population de plus de 20 ans, selon la Drees.