VIDÉO - Patrick Pelloux : "Si le masque est obligatoire tout le temps, on stoppera la remontée de l’épidémie"

LCI : Pourquoi demandez-vous que le masque soit porté même dans la rue ?

Patrick Pelloux : Nous savons que le virus se transmet par les postillons, et des études ont montré qu’il pouvait rester dans l’air un petit peu plus longtemps. Par conséquent, c’est une mesure simple, et qui permet à la population de garder systématiquement le masque. S'il est obligatoire tout le temps, on stoppera, à mon sens, beaucoup plus rapidement la remontée de l’épidémie à laquelle nous assistons actuellement.