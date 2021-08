Le vaccin Pfizer/BioNTech complètement approuvé aux États-Unis : ce que ça signifie

La campagne vaccinale américaine vient de franchir une nouvelle étape ce lundi 23 août, après que l'Agence américaine des médicaments, la Food and Drug Administration (FDA) a annoncé avoir pleinement approuvé le sérum de Pfizer/BioNTech pour les personnes âgées de 16 ans et plus. Au total, sur les plus de 170 millions de personnes entièrement vaccinées aux États-Unis (soit 51,5% de la population), plus de 92 millions l'ont été avec le vaccin de l'alliance Pfizer/BioNTech.

Il s'agit du "premier vaccin" à obtenir cette entière approbation, selon la FDA, alors que tous les autres - comme c'était le cas jusqu'alors du Pfizer/BioNTech - n'ont obtenu qu'une autorisation temporaire d'urgence. Alors, que signifie cette décision des autorités sanitaires américaines, et que change-t-elle ?