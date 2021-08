"Ce qu'il y a autour de cette 3e dose de vaccin est très flou", pour l'épidémiologiste Martin Blachier

La France irait-elle trop vite en besogne ? Pour l'épidémiologiste Martin Blachier, invité sur LCI ce jeudi matin, cela ne fait aucun doute. S'appuyant sur l'avis de la Haute Autorité de Santé (HAS), le gouvernement a annoncé mercredi que les 65 ans et plus, ainsi que les personnes présentant des comorbidités pourront dès le 1er septembre bénéficier d'une troisième dose de vaccin contre le Covid-19. "Je trouve que l'on va très vite vers cette troisième dose sans qu'on ait la preuve irréfutable que ce soit strictement nécessaire", affirme le professeur en santé publique.

"Ce qu'il y a autour de cette troisième dose de vaccin est très flou", estime-t-il. "D'ailleurs les différents experts la justifient de façon différente : certains avancent que l'immunité pourrait s'étioler dans le temps, d'autres disent qu'elle est nécessaire parce que les dernières études montrent que les vaccins fonctionneraient moins bien avec le variant Delta. Aux États-Unis, ils disent qu'on n'a pas suffisamment de données pour décider."

L'épidémiologiste souligne par ailleurs que l'avis de la HAS est "très transparent sur le fait que cette troisième dose constitue un principe de précaution". "Elle ne dit pas qu'il faut absolument administrer une troisième dose. Elle le dit du bout des doigts et à la fin de son avis sur la question, elle dit qu'il n'y a pas suffisamment de données", ajoute-t-il. Et de conclure : "Sur cette troisième dose, on est dans un flou artistique, sans pour autant, je pense, qu'il y ait un gros sujet de sécurité".