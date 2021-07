Pass sanitaire : comment fonctionne le "coronapass" mis en place au Danemark ?

Au Danemark, le "coronapass" est plutôt bien accepté. "On est tous dans le même bateau. C'est notre problème, on doit trouver une solution", "les gens ici font vraiment confiance au gouvernement", "ils croient aussi en la science. C'est pour ça qu'on s'est fait vacciner, juste pour vivre et pouvoir aller au restaurant", racontent trois clients attablés à une table d'un restaurant. Des avis partagés par Peter, un retraité vacciné : "Le pass me donne plus de libertés. On peut s'embrasser, se saluer comme si rien ne s'était passé."

Mais, quelques interrogations entourent également la mise en place de ce "coronapass". "Quelques fois, les gens se demandent si ce vaccin a été correctement testé. On ne connait pas les effets à long terme de ce vaccin", admet une cliente d'un salon de coiffure.