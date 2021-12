Pass vaccinal : sans se prononcer pour ou contre, Taubira dit respecter le "choix du gouvernement"

Son refus d'appeler les Guyanais à la vaccination avait fait polémique en septembre. Christiane Taubira, en déplacement en Seine-Saint-Denis au lendemain de sa vidéo où elle déclare "envisager" une candidature en 2022, s'est cette fois-ci exprimée sur la mise en place du pass vaccinal annoncé vendredi soir par le Premier ministre Jean Castex. La possible future candidate a estimé que le gouvernement était "dans son rôle quand il choisit le pass vaccinal et pas la vaccination obligatoire" mais qu'il devait "assurer les moyens en effectifs et en capacité d'accueil et de soins" ses choix.