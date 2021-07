Covid-19 : quel est le profil des nouveaux contaminés ?

NOUVELLE VAGUE ? - Depuis une semaine, les contaminations repartent à la hausse, avec 3 585 cas enregistrés ce mardi 6 juillet. Mais que sait-on du profil des personnes testées positives et de celles qui font des formes graves ?

Alors que les contaminations s'accélèrent de nouveau, Laurent Halwani, pharmacien parisien, pratique toujours autant de tests de dépistage. En ce début juillet, la demande est souvent la même ; ce sont pour la plupart de futurs vacanciers. Et pour certains, il y a parfois de mauvaises surprises. "Malgré la vaccination, on retrouve toujours quelques cas, entre 3 et 5% de nos dépistages journaliers, qui restent positifs, essentiellement jeunes", relève le pharmacien.

Qui sont ces cas positifs ?

Effectivement, depuis une semaine le nombre de cas repart à la hausse, avec un peu plus de 2000 chaque jour. A y regarder de plus près, une tranche d'âge est concernée particulièrement par ces nouvelles contaminations : les personnes entre 20 et 39 ans. Pour autant, il est encore trop tôt pour voir un impact sur l'hôpital qui profite plutôt d'une accalmie. Quelques dizaines de patients sont admis chaque semaine en réanimation. Ce mardi 6 juillet, ils sont 1032 dans toute la France.

Qui développe une forme sévère ?

Selon le professeur Djillali Annane, chef du service de réanimation à l'hôpital Raymond Poincaré, il n'y a pas vraiment de surprises, le profil est toujours le même. "Il s'agit des personnes non vaccinées. Et comme la probabilité de ne pas être vacciné est plus élevée dans les tranches d'âge jeune, on a des patients plus jeunes", dit-il.

Parmi les facteurs de risque de développer une forme grave, il y a toujours le surpoids. Or, le taux de couverture vaccinale des personnes obèses est faible. À peine 21% d'entre elles sont aujourd'hui complètement vaccinées.

V. F

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.