VIDÉO - Que faire des millions de doses du vaccin AstraZeneca non utilisées ?

Dans cette pharmacie de Rambouillet, dans les Yvelines, 18 flacons d'AstraZeneca patientent dans le frigo. C'est deux fois plus que le nombre de doses de Janssen et de Moderna réunies. Mais Renaud Nadjahi est formel, il n'y aura pas de pertes. Ces injections serviront pour des deuxièmes doses et pour le reste, il n'en commandera plus. Sauf si les demandes grimpent sur le site.

Doute sur son efficacité, retards de livraison, effets secondaires, suspension provisoire puis limitation aux plus de 55 ans, ce vaccin anti-Covid a connu des débuts difficiles et n'inspire toujours pas confiance aux Français.