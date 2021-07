Variant Delta : "La quatrième vague est en train de commencer"

À quand la quatrième vague en France ? Si plusieurs spécialistes estiment qu'elle n'aura pas lieu avant l'automne, le ministre de la Santé Olivier Véran a alerté ce dimanche les Français sur le risque d'une nouvelle reprise épidémique dès l'été, et plus précisément "dès la fin juillet".

"Ça dépend de ce qu'on appelle la quatrième vague", a réagi ce lundi le mathématicien Jean-Stéphane Dhersin, spécialiste des épidémies, sur LCI. Et de détailler : "si c'est l'envolée donc la progression exponentielle du virus, là on y est déjà actuellement (...) on a plus 50% de variant Delta en nombre chaque semaine donc on est sur le début de la progression exponentielle et je dirais que la quatrième vague est en train de commencer".