Covid-19 : d'autres vaccins sont aussi en préparation

De nombreux vaccins sont en cours d'étude pour lutter contre le coronavirus. En plus de celui de Pfizer, neuf autres vaccins dont trois américains, quatre chinois, un russe et un britannique sont actuellement dans la fameuse phase 3 de développement. Depuis cet été, ils ont été testés sur des milliers de volontaires.



En général, les laboratoires effectuent les tests sur des personnes jeunes et en bonne santé mais il va falloir également démontrer que les vaccins sont aussi efficaces chez les personnes fragiles, les personnes âgées et celles qui peuvent développer des formes graves de la maladie.



Dans cette course, il y a des vaccins classiques avec des virus désactivés comme celui de la grippe. Mais il y aussi ceux qui sont totalement innovants à l'image de celui de Pfizer et Moderna qui consistent à injecter un fragment du code génétique du virus. Notre pays, lui, n'est pas non plus en reste puisque deux vaccins sont en cours de développement mais à une phase moins avancée. D'ici quelques mois, on devrait donc voir plusieurs vaccins voir le jour.