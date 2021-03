Vaccination : les pharmaciens entrent dans la danse, mais dans quelles conditions ?

Un coup d'envoi à ne pas rater pour les pharmaciens. Le Premier ministre Jean Castex et le ministre de la Santé Olivier Véran ont annoncé jeudi soir que ces professionnels pourront commencer à administrer des doses de vaccins anti-Covid dans leurs officines dans une dizaine de jours. "La puissance du maillage des pharmacies en France devrait permettre d'accélérer la vaccination, selon la présidente du Conseil national de l'Ordre des pharmaciens Carine Wolf-Thal auprès de LCI. La plupart d'entre elles y sont favorables et s'y préparent depuis un moment."

Jusqu'ici, les pharmaciens ne faisaient que réceptionner des doses pour les médecins généralistes. Mais désormais, ils ne se cantonneront plus uniquement au défi logistique. "Les pharmacies sont prêtes, mais il faut avoir (suffisamment) de vaccins, s'inquiète le pharmacien Yorick Berger. Et puis, il faut qu'on sache qui vacciner, et comment. Le décret va peut-être sortir mais d'un point de vue administratif, c'est toujours un peu plus long".

Le décret en question a finalement été publié dès ce vendredi au Journal Officiel. Si la vaccination reste réservée en priorité aux personnes de plus de 75 ans, de plus de 50 ans souffrant de comorbidités et aux adultes à très haut risque, il prévoit que les pharmaciens peuvent "prescrire les vaccins (..) à toute personne", sauf à celles "présentant un trouble de l'hémostase" et aux femmes enceintes (ces dernières doivent passer par les sages-femmes). Ces professionnels de santé peuvent aussi "administrer les vaccins (...) à toute personne", sauf à celles "ayant des antécédents de réaction anaphylactique", soit à "un des composants de ces vaccins", soit "lors de la première injection". Ces mesures entrent "en vigueur immédiatement", précise le décret.