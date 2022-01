VIDÉO - Delta ou Omicron : quelles différences de symptômes entre les deux variants ?

Omicron ou Delta, les symptômes ne sont pas exactement les mêmes. Santé Publique France vient de recenser ceux du nouveau variant. Dans le trio de tête, on retrouve la fatigue chronique, la toux ou encore la fièvre, parfois sous forme de sueurs nocturnes. C'est une nouveauté par rapport au variant Delta. En revanche avec Omicron, vous avez plus de chances de garder votre goût et votre odorat.

Ce variant semble moins virulent pour les personnes complètement vaccinées. “La propriété d’Omicron d'avoir peut-être un peu plus de symptômes bénins et ORL est due au fait que le virus a un peu plus de mal à s’accrocher sur le poumon et à créer des pneumonies”, explique le Dr Benjamin Davido, infectiologue à l’hôpital Raymond-Poincaré à Garches (Hauts-de-Seine), dans la vidéo du 20H de TF1 en tête de cet article.

Cela fait toute la différence dans le service de réanimation de ce médecin en Île-de-France, l'une des régions les plus touchées à ce jour par la 5ème vague de l'épidémie. “Les patients nouvellement affectés par Omicron présentent probablement des formes moins graves qui ne les amènent pas nécessairement en réanimation”, précise le Pr Bruno Megarbane, chef de service réanimation médicale et toxicologique à l’Hôpital Lariboisière (AP-HP) à Paris.