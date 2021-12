Covid-19 - Dépistage avant Noël : ruée sur les tests et pénurie d'autotests

Ruée sur les tests dans toute la France. Plus de 6,2 millions de tests de dépistage ont été réalisés la semaine du 13 au 19 décembre, un record, selon le ministère de la Santé. Dans un laboratoire parisien ou les équipes de TF1 se sont rendues, c'est désormais sur rendez-vous. Car il y a trop d'affluence à gérer et donc de risques de contamination. "Sur la journée d'hier, on a eu 113 PCR dont 19 étaient positives", indique la biologiste Laurence Grandvoinnet dans le reportage en tête d'article. Une demande de PCR qui, en un mois a été, multiplié par huit à l'échelle des 600 laboratoires de ce groupe. "On atteint des pics, des records à la fois de volume de tests et à la fois de positivité. Les gens ont besoin, soit de test pour se rassurer, soit de test pour diagnostiquer", explique le directeur médical Michel Sala.

Même motivation sur le trottoir de cette pharmacie voisine. Les candidats au test antigénique défilent : "On a les grands-oncles et tantes, on a les grands-parents, donc on fait attention. Pour ma part, j'étais cas contact la semaine dernière, donc il faut être très très vigilant d'autant plus avec les transports et le travail". Le Conseil scientifique a en effet souligné l’importance de se faire tester avant le 24 décembre. Problème, les pharmacies peinent à fournir les autotests. À 5,20 euros l'unité non remboursé, le précieux sésame devient pourtant introuvable. "On a été dévalisé. Les gens se sont précipités dessus, ce qui est normal. Donc là, on en a plus, on n'en recevra qu'en fin de semaine".