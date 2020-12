Dépistage massif au Havre : 270.000 habitants invités à se faire tester avant Noël

L'ex-Premier ministre, prenant l'exemple de Liverpool où "environ un tiers des 500.000 habitants" ont été dépistés en 4 jours, estime que le nombre de personnes testées sera sans doute inférieur à 50% dans sa ville, où la campagne doit durer jusqu'à vendredi. "Si nous parvenons à dépister un nombre significatif de personnes, nous découvrirons forcément des cas asymptomatiques. (...) Et, ainsi, on évitera des transmissions", souligne-t-il auprès de l'hebdomadaire, estimant que "nous devons tous êtres responsables vis-à-vis de nos amis, de notre famille".

Des habitants interrogés par TF1 dans le reportage en tête de cet article semblent rassurés par cette campagne inédite et gratuite de tests massifs, qui doit également être menée dans trois autres métropoles avant et après les fêtes (à Charleville-Mézières cette semaine, puis à Roubaix et Saint-Etienne aux alentours du 11 janvier). D'autres se montrent en revanche "dubitatifs". Et un salarié du Secours Catholique s'inquiète de son côté du suivi de cette campagne par les personnes défavorisées : "Je crains que les populations en précarité ne fassent pas forcément cette opération", dit-il.