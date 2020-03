Covid-19 : des masques chinois arrivent par avion

Le gouvernement a commandé huit millions de masques chinois destinés aux soignants français. L'Antonov de 650 mètres cubes qui se charge du transport devrait atterrir ce lundi à l'aéroport de Paris-Vatry (Marne). Pour sécuriser la livraison des colis vers les hôpitaux et les pharmacies, plus de 150 gendarmes et militaires de l'opération "Résilience" ont été mobilisés.



