Covid-19 : difficile de trouver un autotest avant les fêtes

À quelques jours de Noël, c’est presque devenu une chasse au trésor. Dès l’ouverture, ce mercredi matin, les pharmacies lyonnaises sont prises d’assaut. Trouver un autotest relève d’un parcours du combattant. "On a été dévalisé. Les gens se sont précipités dessus. Là, on n’en a plus et on n’en recevra qu’en fin de semaine", en témoigne une pharmacienne.