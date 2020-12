Covid-19 : doit-on s'inquiéter de l'apparition de la nouvelle souche ?

Samedi soir, le Premier ministre du Royaume-Uni, Boris Johnson, a créé la surprise auprès de ses gouvernés quand il a annoncé un reconfinement. Pour cause, on a découvert la semaine dernière dans le sud de l'Angleterre, et ce, sur au moins 1 000 personnes, une nouvelle variante du Covid-19. Une mutation déjà observée aux Pays-Bas. Ces derniers ont d'ailleurs suspendu leurs vols en provenance de Grande-Bretagne, tout comme la Belgique. L'Allemagne et l'Hexagone envisagent de faire de même par mesure de précaution.