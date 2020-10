Covid-19 en Alsace : pas de vague mais des soignants dans la crainte de revivre une situation extrême

À Lyon, on constate un début de saturation des hôpitaux et la situation continue à s'aggraver en Île-de-France. Ce qui n'est pas encore le cas en Alsace même si le taux d'incidence a doublé depuis dix jours. Épuisés, les soignants alsaciens n'ont pas envie de revivre la même situation qu'au printemps dernier. Avec des services de médecine déjà occupés par des malades de pathologie courante, il sera difficile de réaffecter le personnel ou encore de reporter les opérations et les prises en charge.



Encore marqués psychologiquement par la première vague, les soignants ne sont plus dans le même état d'esprit. Grâce à l'expérience acquise au plus fort de l'épidémie, l'intubation des patients n'est plus systématique. Ils sont désormais traités par ventilation non invasive ou par oxygénothérapie à haut débit. Ce qui permet de garder les patients moins longtemps en réanimation et de faire un turn-over plus rapide.



