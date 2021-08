Covid-19 en Corse : l’Île de Beauté, mauvais élève

Un patient de 48 ans en réanimation, terrassé par le variant Delta. Intubé depuis quinze jours déjà, 75% des ses poumons ne répondent plus. Le service est saturé, de plus en plus de cas graves, de plus en plus de patients jeunes. Chaque jour ou presque, les équipes de ce petit service déplorent un décès. Le responsable des urgences nous montre un autre étage dédié au Covid, et lui aussi est saturé. Cette quatrième vague est liée au contexte estival d’après lui. Beaucoup de clusters familiaux sur l’île et 90% des patients traités ici n’ont pas été vaccinés. Cette femme avait bien reçu une première dose, mais le Covid l’a rattrapé quelques jours plus tard. Déjà une semaine d’hospitalisation pour elle, ses poumons sont durement touchés.