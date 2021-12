Covid-19 : en direct du service de réanimation d’Arras

Sébastien Hembert décrit une situation critique dans les services de réanimation à Arras. Tous les lits, une trentaine sont pleins, souligne-t-il. Le directeur adjoint stratégie et parcours de soins au centre hospitalier, Dr Ziad Khodr, a réagi aux annonces du Premier ministre notamment sur le projet de loi qui sera soumis au Parlement début janvier, notamment pour transformer le pass sanitaire en pass vaccinal. "Nous franchissons une étape très importante", dit-il. "C'est justifié avec une troisième dose parce que nous avons dans nos lits des patients hospitalisés qui sont non vaccinés ou qui n'ont reçu que deux doses et sont au-delà de six mois pour la troisième dose", argue-t-il.