Covid-19 en France : des chiffres qui incitent à l’optimisme

Côté contamination, la carte de France est encore bien rouge, notamment dans les départements du sud et d'outre-mer. Mais au niveau national, la courbe du taux d'incidence a nettement amorcé une décrue depuis quelques jours. Dans les services de réanimation, le nombre de patients continue d'augmenter, mais on est bien loin de la saturation de la précédente vague.

Comment explique cette tendance plutôt favorable ? "Le pass sanitaire y est probablement pour beaucoup. La France a rattrapé son retard européen et maintenant a rejoint le peloton de tête des pays les plus vaccinés au monde avec plus de 70% de la population générale vaccinée. Ça c'est très appréciable et c'était très efficace", a déclaré le Pr Antoine Flahault, épidémiologiste, directeur de l'Institut de santé globale (ISG) à l'université de Genève.