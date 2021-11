Covid-19 en France : faut-il des règles plus sévères face à la 5e vague ?

Autre parade, le télétravail. Selon une étude réalisée l'hiver dernier sur 77 000 Français, il réduit de 30% le risque de contamination par rapport à la vie de bureau. Cette entreprise s'y est bien habituée. Pour la DRH, l'idéal est de laisser le choix au salarié. Dernier outil, les jauges et les marquages au sol. Souvenez-vous de ces comptages et de ces autocollants à l'entrée des commerces, des lieux de culte et de culture. Ils ont eu un impact très négatif sur le chiffre d'affaires de ce cinéma indépendant. Et selon le gérant, ce n'était pas justifié. Le masque n'est pas obligatoire dans toutes les salles obscures. La décision relève du gérant du cinéma ou du préfet.