VIDÉO - Covid-19 en France : les chiffres du "raz-de marée" Omicron

Cette vague prend donc chaque jour un peu plus des allures de "raz-de-marée", terme employé mercredi après-midi par Olivier Véran lors d'une audition à l'Assemblée. "Plus d'un million de Français sont positifs actuellement au coronavirus" et "10% de la population française est cas contact", a alerté, la voix grave, le ministre de la Santé, devant la commission des Lois du Palais Bourbon. Personne n'est à l'abri, a-t-il assuré, adressant un message d'alerte aux non-vaccinés : "Il y a vraiment peu de chances que vous puissiez passer cette fois-ci entre les gouttes. La circulation du virus est trop forte et ceux qui sont les plus enclins à attraper le virus, les plus enclins à faire des formes symptomatiques et des formes graves sont les personnes qui ne sont pas vaccinées".