Covid-19 en Île-de-France : une centaine de patients transférés cette semaine

Trois malades ont été déplacés ce dimanche, après trois autres samedi. Progressivement, les autorités poursuivent le désengorgement des hôpitaux d’Île-de-France. À la mi-journée, celui de Meaux a transféré un premier patient atteint du Covid par hélicoptère, et peu avant, deux autres par avion au départ d’Orly. Les conditions obligatoires pour permettre ces transferts, c'est l'état de santé des patients qui doit être stable pour ne pas se détériorer pendant le vol et l'accord donné par leur famille.

L’appareil, inspecté par le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a été aménagé et équipé de bouteilles d’oxygène. Depuis le début de l’année, il ne fait plus que des liaisons de ce type. Accompagnés chacun d’un médecin et d’un infirmier, ces patients sont arrivés à Nantes, et dans un CHU à Bordeaux, lui-même fortement mobilisé avec 90% des lits en réanimation déjà occupés.